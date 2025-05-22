Сергей Шойгу встретится с куратором китайских спецслужб

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве встретится с членом политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцином. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Встреча состоится 27–29 мая в национальном центре «Россия». Участие в ней подтвердили более 125 делегаций из более чем 100 стран Глобального Юга и Востока, стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и 14 международных организаций.

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Своего партнера, куратора китайских спецслужб, члена политбюро ЦК КПК, секретаря политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцина Сергей Шойгу примет 27 мая, накануне открытия встречи силовиков. Это будут десятые консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку в рамках механизма взаимодействия с китайской стороной. Предыдущая такая встреча состоялась в Пекине в ноябре 2024 года.

«Дальнейшее углубление сотрудничества силовых и правоохранительных органов России и Китая является важным элементом реализации договоренностей президента Российской Федерации В.В. Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина»,— отметили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России.

Сергей Шойгу и Чэнь Вэньцин, как уточнили в ведомстве, также «осмотрят выставочные экспозиции в национальном центре "Россия", развернутые в рамках мероприятия, в частности посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и преступлениям киевского режима в ходе СВО на Украине».

Елена Черненко