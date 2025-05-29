Между прошлым и будущим

Ювелирный бренд Parure Atelier создал колье с колумбийским изумрудом весом 9,98 карата в стиле фирмы Карла Фаберже второй половины XIX — начала XX века. Украшение появилось благодаря альбому эскизов из собрания Эрмитажа. Бренд принял участие в реставрации этого альбома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колье Parure Atelier «Наследие» из белого золота с бриллиантами и колумбийским изумрудом огранки «сахарная голова» весом 9,98 карата

Фото: Parure Atelier Колье Parure Atelier «Наследие» из белого золота с бриллиантами и колумбийским изумрудом огранки «сахарная голова» весом 9,98 карата

Фото: Parure Atelier

«В 2004 году в собрание Эрмитажа поступил замечательный альбом проектов и чертежей шедевров фирмы Карла Фаберже,— рассказывает Светлана Адаксина, заместитель генерального директора и главный хранитель Эрмитажа.— Альбом нуждался в реставрации колоссального объема. И завершение этой работы стало возможным благодаря присутствию в жизни Эрмитажа фирмы Parure Atelier».

Альбом из 60 листов с 1283 рисунками поступил в Эрмитаж со значительными загрязнениями и повреждениями. Чтобы остановить разрушение, потребовалась сложная реставрация и консервация альбома. Около 12 лет над ним работали специалисты Лаборатории научной реставрации графики, но именно поддержка Parure Atelier позволила завершить реставрацию последних 18 листов с 327 эскизами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскизы колье Parure Atelier «Наследие» из белого золота с бриллиантами и колумбийским изумрудом огранки «сахарная голова» весом 9,98 карата

Фото: Parure Atelier Эскизы колье Parure Atelier «Наследие» из белого золота с бриллиантами и колумбийским изумрудом огранки «сахарная голова» весом 9,98 карата

Фото: Parure Atelier

Благодаря участию в реставрации альбома специалистам бренда удалось рассмотреть, как менялся стиль фирмы Фаберже на протяжении примерно 30 лет. Эскизы, а также портреты из собрания Эрмитажа вдохновили Parure Atelier на создание собственного колье.

Украшение из 18-каратного белого золота с бриллиантами общим весом 34 карата и колумбийским изумрудом старинной огранки на 9,98 карата назвали «Наследие». В новом колье Parure Atelier — характерный для работ Фаберже бант. А основа украшения в виде лент из белого золота напоминает изгибы струящегося шелка, которые так искусно воспроизводили в своих работах мастера прошлого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колье Parure Atelier «Наследие» из белого золота с бриллиантами и колумбийским изумрудом огранки «сахарная голова» весом 9,98 карата

Фото: Parure Atelier Колье Parure Atelier «Наследие» из белого золота с бриллиантами и колумбийским изумрудом огранки «сахарная голова» весом 9,98 карата

Фото: Parure Atelier

Золотые ленты инкрустированы бриллиантами огранки «груша» общим весом 30,136 карата, а также круглой огранки, которые стали сверкающим обрамлением для главного героя драгоценного сюжета — колумбийского изумруда. Для него ювелиры Parure Atelier выбрали старинную форму под названием «сахарная голова». На закрепку, полировку, доработку и другие этапы работы над колье у ювелиров ушло 1500 часов.

«Наследие» — не первое колье, созданное Parure Atelier в рамках сотрудничества с российскими музеями. Весной прошлого года бренд стал патроном ГМИИ имени Пушкина и в качестве оммажа произведениям из собрания музея выпустил колье с турмалином параиба огранки «груша», жемчугом и бриллиантами.

Анна Круглова