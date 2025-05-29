Больше цвета

Сегодня дизайнеры все чаще обращаются к цветным драгоценным камням, и ювелирная компания Mercury не исключение. Собрание бренда продолжает пополняться новыми кольцами с крупными цветными драгоценными камнями самых разных оттенков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо из белого золота со шпинелью (7,35 карата) и бриллиантами Фото: Mercury Кольцо из белого золота с рубеллитом (11,89 карата) и бриллиантами Фото: Mercury Кольцо из белого золота с турмалином (10,13 карата) и бриллиантами Фото: Mercury Кольцо из белого золота с танзанитом (11,79 карата) и бриллиантами Фото: Mercury Следующая фотография 1 / 4 Кольцо из белого золота со шпинелью (7,35 карата) и бриллиантами Фото: Mercury Кольцо из белого золота с рубеллитом (11,89 карата) и бриллиантами Фото: Mercury Кольцо из белого золота с турмалином (10,13 карата) и бриллиантами Фото: Mercury Кольцо из белого золота с танзанитом (11,79 карата) и бриллиантами Фото: Mercury

Сегмент ювелирных украшений с рубинами, изумрудами, сапфирами, шпинелью, танзанитами и турмалинами стремительно развивается. Так происходит в том числе и потому, что цветные драгоценные камни выдающихся характеристик встречаются реже, чем подобные бриллианты, а значит, со временем их стоимость только вырастет.

На этом фоне турмалин, обладающий широкой палитрой оттенков, становится драгоценным камнем необычайной универсальности. Дизайнеры выбирают его за прочность (7–7,5 по шкале Мооса), чистоту и доступность по сравнению с сапфирами или изумрудами. Коллекционеры — за географическое (турмалин добывают более чем в 30 странах) и цветовое разнообразие. А торговцы — за растущую привлекательность как на восточных, так и на западных рынках. От электрически-бирюзового параиба до темно-зеленого, напоминающего лесную листву, от неоново-розового до насыщенно-красного рубеллита (да, это тоже разновидность турмалина) и сочетания в одном кристалле двух контрастных цветов, прозванного «арбузным»,— турмалин предлагает все, что интересно современному рынку: разнообразие, яркость цвета и оригинальность.

Бренд Mercury славится высококачественными драгоценными камнями. В его коллекциях большой выбор украшений с камнями из большой четверки, но за последние пару лет стали появляться и другие драгоценные камни, интересные в первую очередь своим цветом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо из белого золота с турмалином (21,17 карата) и бриллиантами Фото: Mercury Кольцо из белого золота с турмалином (6,18 карата) и бриллиантами Фото: Mercury Кольцо из белого золота с турмалином (5,59 карата) и бриллиантами Фото: Mercury Следующая фотография 1 / 3 Кольцо из белого золота с турмалином (21,17 карата) и бриллиантами Фото: Mercury Кольцо из белого золота с турмалином (6,18 карата) и бриллиантами Фото: Mercury Кольцо из белого золота с турмалином (5,59 карата) и бриллиантами Фото: Mercury

Среди новинок есть и кольца с турмалинами. Насыщенного глубокого изумрудного цвета (весом 6,18 карата) в обрамлении бриллиантов огранки «багет». Овальной огранки (весом 10,13 карата) с грушевидными бриллиантами по бокам. Полупрозрачным изумрудно-зеленым (весом 5,59 карата) в компании с бриллиантовыми «грушами», «маркизами» и «кругами». А тем, для кого размер имеет значение, понравится кольцо из белого золота со светло-зеленым турмалином весом 21,17 карата с бриллиантами круглой огранки по бокам.

Рубеллит — более редкая и востребованная разновидность турмалина — еще один набирающий популярность драгоценный камень. Такой же насыщенностью и чистотой темно-красного цвета, как у него, может похвастаться разве что рубин. Сравнить два драгоценных камня и выбрать свой можно в бутиках Mercury. У бренда, например, есть кольцо из белого золота с овальным рубеллитом весом 11,89 карата и бриллиантами огранки «груша» по бокам.

Есть у Mercury и кольца с другими драгоценными камнями. Например, со светло-зеленым апатитом весом 5,72 карата. Или с классически-синим танзанитом 11,79 карата. А любители монохромных украшений наверняка обратят внимание на кольцо с удивительного благородного оттенка темно-серой шпинелью весом 7,35 карата.

Екатерина Зиборова