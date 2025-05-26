Беглов назначил участника СВО Александра Рожкова замглавы Красногвардейского района
Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил участника СВО, финалиста региональной кадровой программы «Время героев» Александра Рожкова заместителем главы администрации Красногвардейского района. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Фото: пресс-служба Красногвардейского района
На новой должности господин Рожков будет курировать вопросы спорта, культуры и молодежной политики. Также в его ведении будет находиться работа общего отдела администрации. Параллельно новый замглавы района продолжит обучение по программе «Время героев Санкт-Петербурга».
Ранее «Ъ-СПб» писал, что главой Дирекции по организации дорожного движения назначили Андрея Мацарина.