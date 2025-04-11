Главой Дирекции по организации дорожного движения назначен Андрей Мацарин

Подведомственное комитету по транспорту СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» возглавил Андрей Мацарин. О назначении нового руководителя ведомства объявили в комтрансе 11 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Ранее господин Мацарин работал в администрации губернатора Санкт-Петербурга, комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и иных госструктурах.

Как уточнили в комитете по транспорту, наиболее значимым достижением в карьере Андрея Мацарина стало руководство Управлением транспортной логистики Департамента планирования пассажирских перевозок в подведомственной организации Минтранса РФ при проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что временно исполняющим обязанности начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга назначен Юрий Кузин.

Андрей Цедрик