Путин поздравил патриарха Кирилла с именинами

Президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами. Глава государства отметил работу патриарха по поддержке русского языка и русской культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Хотел бы сказать, что это особенно важно в сегодняшних условиях, когда мы наблюдаем не просто нападки на Россию, а какое-то варварское отношение к нашей культуре даже как к части мировой культуры. Такого мы давно не видели. Это не делает чести тем, кто этим занимается, но в этих условиях поддержание русской культуры и русского языка приобретает особое значение, и ваш вклад в эту работу, конечно, неоценим»,— сказал президент. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Патриарх поблагодарил Владимира Путина за поздравление. В разговоре с президентом он также указал на «демократизацию», которая произошла в российском обществе. «Действительно, люди чувствуют себя свободно, нет никаких дискриминаций ни по религиозному принципу, ни по национальному принципу. Это ведь удивительно: огромная страна с таким большим количеством этносов, национальностей – и по-настоящему, не пропагандистски, все живут в мире»,— сказал патриарх.

Полина Мотызлевская