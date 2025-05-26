«Надолго ли в нашем футболе останется противостояние "Зенита" и "Краснодара"?»

Завершился чемпионат России по футболу. Золотые медали турнира впервые в своей истории завоевал «Краснодар». «Зенит» остался на втором месте, бронза у ЦСКА. Итоги сезона подвел спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Всю ночь с 24 на 25 мая «Краснодар» отмечал чемпионство. Но утром, когда слезы радости игроков и болельщиков немного подсохли, крики счастья поутихли, а федеральные телеканалы, начали говорить…о «Зените». Празднования в честь 100-летия самого богатого клуба страны были запланированы внушительные, так что в прямом эфире даже матч легенд из Санкт-Петербурга показали. На сайте сине-бело-голубых появилось фраза: «мы будем жить теперь по-новому». Правда, даже главный тренер Сергей Семак не мог объяснить, что это значит: « Не знаю, наверное, все-таки с точки зрения мудрости, по прошествии 100 лет жизнь изменится каким-то образом».

Надолго ли теперь в нашем футболе останется золотое противостояние «Краснодара» и «Зенита», неясно, но то, что в следующем сезоне в борьбу за золото вмешается, по крайней мере, еще одна команда, мало кто сомневается. Речь идет о ЦСКА. И дело тут даже не в бронзе армейцев, а в том уровне футбола, который они показали в концовке сезона и в подходе тренера Марко Николича, уверен комментатор Александр Аксенов: «Николич очень разумный и опытный тренер. И он, конечно же, будет претендовать на чемпионство, если вдруг какой-то катастрофы не случится. Еще есть Кубок России. Если они возьмут Кубок, то будет хороший заряд перед следующим сезоном!»

В финале кубка России ЦСКА встречается с «Ростовом» в «Лужниках», так что красно-синие и этот сезон вполне могут завершить с титулом. На что будет претендовать в следующем сезоне «Спартак», который в этот раз финишировал четвертым, пока неясно. Стало известно, что руководство красно-белых не только оставило на тренерском мостике Деяна Станковича, но и продлило с ним контракт до лета 2027 года. Так что в серба в «Спартаке» верят, хотя критические стрелы в его адрес летят нередко. Футбольный эксперт Игорь Корнеев, подводя итоги сезона, высказался о Станковиче очень жестко: «Если, например, сравнивать с Николичем, просто земля и небо, да? Умение руководить командой в течение игры, а не в соплях бегать по кромке, всех осуждать, какие-то жесты... По мне, это полный тренерский провал».

«Локомотив» так же решил не менять тренера, с командой продолжит работать Михаил Галактинов, а вот кто в ближайшее время возглавит «Динамо», неясно. Пока исполняющим обязанности остается Ролан Гусев, хотя ходят разговоры о Валерии Карпине и Станиславе Черчесове. Официального подтверждения этой информации, естественно, нет. Председатель совета директоров клуба Дмитрий Гафин уверят, что имя мы узнаем в ближайшее время: «Команда выйдет на сборы с новым главным тренером. Без приставки "И. О. "».

Подмосковные «Химки» так и не смогли решить свои финансовые проблемы. Клуб покидает РПЛ, так как не прошел лицензирование. Зато в элиту поднимается московское «Торпедо». Как раз в Химках команда будет проводить свои домашние матчи. Новый стадион черно-белых сейчас строится, и ждать болельщикам осталось недолго. Арену обещали открыть к концу 2025 года. Вместе с торпедовцами в премьер-лигу поднимается «Балтика». У этого клуба стадион блестящий, и главный тренер калинградцев, Андрей Талалаев пообещал, что он точно не будет пустовать: «Я хочу еще больше. Я хочу, чтобы на каждом матче был полный стадион, и это будет в премьер-лиге. Потому что мои футболисты будут умирать на поле».

В стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в конце мая сойдутся «Урал»— «Ахмат» и «Сочи»—«Пари НН». Но главным ближайшим событием в российском футболе, конечно, будет воскресный финал кубка «Ростов»— ЦСКА. Ну а разогреется перед столь могучим противостоянием, можно будет вечером 31 мая, посмотрев финал Лиги чемпионов ПСЖ—«Интер».

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Владимир Осипов