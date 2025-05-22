Аварией с двумя фурами и «лазурным» на Московском шоссе занялась прокуратура
На Московском шоссе в Петербурге произошла авария с участием двух грузовиков и «лазурного» пассажирского автобуса. Прокуратура Пушкинского района выясняет все обстоятельства ДТП, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
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«Прокуратура в рамках надзорных мероприятий также контролирует действия экстренных служб и правоохранительных органов на месте происшествия»,— пишет Telegram-канал петербургской прокуратуры.
По данным «Фонтанки», в аварии пострадали пять человек. Трое из них — пассажиры автобуса (9-летняя девочка и две женщины).
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