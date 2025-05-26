На Кубани остатки жилья будут распроданы более чем через 6 лет

В Краснодаре объем нереализованного жилья к маю 2025 года составил 3,7 млн кв. м, что при нынешнем среднем темпе продаж — 48 тыс. кв. м в месяц — означает перспективу полной распродажи не ранее чем через шесть лет. Об этом заявил управляющий партнер аналитической платформы bnMAP.pro Иван Жигарев в ходе Кавказского инвестиционного форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди крупнейших городов России худший прогноз по срокам реализации жилфонда демонстрирует Красноярск, где при остатке в 1,1 млн кв. м и месячном спросе в 13 тыс. кв. м, полная распродажа жилья может занять 6,8 лет. Для сравнения, в Москве объем непроданного жилья составляет 7 млн кв. м, однако благодаря продажам на уровне 308 тыс. кв. м в месяц, срок его реализации оценивается в 1,9 лет — минимальный среди миллионников.

В январе—апреле 2025 года доля Краснодара в общем объеме проданных жилых площадей в новостройках среди городов с населением свыше миллиона человек составила 5,7%, а по валовой выручке — 3,3%. Для сравнения, по итогам 2024 года эти показатели достигали 7,3% и 4,8% соответственно. За весь прошлый год в России было реализовано более 16 млн кв. м жилья на сумму около 3,7 трлн руб., тогда как с начала текущего года объем продаж превысил 4,3 млн кв. м на сумму свыше 1,1 трлн руб.

Как отмечает господин Жигарев, снижение доли Краснодара в общероссийской структуре продаж может свидетельствовать о переизбытке предложения на местном рынке.

Вячеслав Рыжков