Владельцы Останкинского мясокомбината начали переговоры о его продаже

Владелец АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (ОМПК) возобновил переговоры по продаже бизнеса. Заявленная стоимость актива — 50-60 млрд руб, стало известно «Ъ». Сделка может быть закрыта уже летом 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

ОМПК выпускает порядка 100 наименований мясных и колбасных изделий, в том числе под брендами «Останкино» и «Папа может», ему принадлежат два животноводческих комплекса в Московской и Смоленской областях. Выручка комбината в 2024 году увеличилась до 79,66 млрд руб. Собеседники «Ъ» называют главными преимуществами компании на рынке наличие перерабатывающих мощностей и пользующихся лояльностью брендов. Однако заявленная стоимость активов все еще оценивается как завышенная в 1,5-2 раза.

По данным «Ъ», возможность покупки комбината изучают в ГАП «Ресурс», «Мираторге» и Агрокомплексе им. Н.И. Ткачева. Еще один потенциальный покупатель — CP Foods (подразделение тайского конгломерата CP Group).

В 2017 году CP Foods уже вели переговоры о покупке ОМПК, но тогда стороны не смогли договориться о сумме сделки. Она оценивалась в $150 млн.

Подробнее о потенциальной сделке по ОМПК — в «Колбаса в поисках инвестора».