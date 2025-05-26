Скончалась экс-председатель Самарского областного суда

Председатель Самарского областного суда в почетной отставке Любовь Дроздова скончалась на 73-м году жизни. Она умерла в понедельник, 26 мая, сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Любовь Дроздова проработала в судебной системе 47 лет. Из них 32 года она занимала пост судьи, 12 из которых — должность председателя Самарского областного суда.

Работу судьи Любовь Дроздова совмещала с должностью председателя Квалификационной коллегии судей Самарской области. В 2008 году она удостоилась медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в реализацию судебной реформы, совершенствование правосудия в России, укрепление законности, защиту прав и интересов граждан и многолетнюю добросовестную работу.

Также в 2013 году Любови Дроздовой была объявлена благодарность президента РФ. Кроме того, в 2018 году ей было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Георгий Портнов