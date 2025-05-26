Илон Маск завершает начатое

На этой неделе завершаются 130 дней Илона Маска в Белом доме. Дональд Трамп, как отмечает Politico, стал гораздо реже упоминать главу DOGE. Сам Маск пишет о президенте США теперь не в каждом втором посте, а только в 3% из них, подсчитывала The Washington Post. Уже около двух месяцев ведущие американские СМИ провожают бизнесмена из Вашингтона обратно к своим технопроектам: Tesla, Space X и соцсети X. Маск сам неоднократно заявлял, что хочет вернуться к ним. И вспоминает, что хотел полететь на Марс. В каком положении самый богатый человек в мире может уйти из Белого дома? Расскажет Даниил Бабкин.

Прибыль Tesla рухнула на 70%. В Европе по продажам ее обогнали китайские электрокары. В Соединенных Штатах недовольные Илоном Маском громят электромобили Cybertruck, зарядные станции и дилерские центры. А в соцсети X на прошлой неделе произошел масштабный сбой. После этого Маск пообещал впредь быть «суперсосредоточенным» на своих компаниях. Но главным провалом самого богатого человека в мире на политическом поприще называют проигрыш его кандидата на выборах верхновного судьи Висконсина. На это Маск потратил как минимум $50 млн.

Теперь он говорит, что устал. По крайней мере, очередную черту бизнесмен подвел на недавнем Катарском форуме:

— Думаю, в будущем я буду тратить на политику гораздо меньше. Я уже сделал достаточно. — Это из-за ответной реакции? — Если я пойму, зачем тратить деньги на политику, я это буду делать. Сейчас причин не вижу.

И наоборот — от Маска дистанцируются сами республиканцы. Опросы показывают, что личность бизнесмена может очень негативно сказаться на результатах партии на промежуточных выборах в Конгресс. Они пройдут в 2026 году. Избиратели на встречах уже выражают недовольство, говорит политолог, преподаватель Дрексельского университета Сергей Костяев: «На самом деле это не департамент. Министерства в Соединенных Штатах создаются только по решению Конгресса. Это просто одно из подразделений администрации президента. Я бы не сказал, что эта группа товарищей смогла как-то кардинально изменить американские политические институты. Идея в том, что они заметно сократят расходы. Но поскольку Маск набрал абсолютно некомпетентных людей, студентов вузов или недавних выпускников, они, например, давали аннулировать пенсии из-за того, что в базе данных вылезли какие-то ошибки».

DOGE тем временем добился в Верховном суде блокировки доступа к своим записям. От «департамента» прежде требовали в ближайшие дни предоставить документы и дать показания. Итоги работы, впрочем, многие уже подводят. Ключевое достижение — закрытие USAID, считает американист, политтехнолог Павел Дубравский: «Поменялся нарратив. Теперь трата денег государством считается моветоном. Плюс были сокращения, просто не все из них мы можем верифицировать. Илон Маск выкладывает у себя на сайте все результаты, которых он добился. Указывает, например, что какой-то контракт был сокращен.

Но при этом, если мы пробиваем этот контракт, то мы видим, что он и так должен был быть сокращен в 2025 году. То есть что это? Более того, были спорные контракты, которые показывали, что Илон Маск не сократил те суммы, которые обещал. Я по API подключился к этому сайту и в табличке Excel посмотрел, насколько вообще можно это верифицировать.

Там есть проблема, что вы не можете даже классифицировать данные сокращений по отдельным департаментам».

Американская пресса сообщала, что следующим главой DOGE мог стать директор административно-бюджетного управления США и 10 лет как советник Трампа Рассел Воут. Но тот, сообщают телеканалы, предложение отверг. The Atlantic пишет, что пока «департамент» Маска устраивает шоу, Воут методично продвигает собственный идеологический проект.

Речь идет не только о сокращениях госаппарата. СМИ называют Воута приверженцем теории унитарной исполнительной власти. Якобы он хочет, чтобы все чиновники были сторонниками президента, все независимые федеральные агентства были ликвидированы, а весь контроль сосредоточился в Овальном кабинете.

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Александра Абанькова, Даниил Бабкин