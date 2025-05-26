Генсек ШОС прибудет в Москву на встречу по вопросам безопасности

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев посетит Москву с визитом на этой неделе. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Да, для участия в конференции. Он едет в Москву на этой неделе»,— сообщил агентству ТАСС заместитель генсека Сухэль Хан.

Ранее в Совбезе РФ сообщили, что 27-29 мая представители, курирующие вопросы безопасности, стран АСЕАН, БРИКС, ШОС и СНГ проведут неформальные многосторонние встречи на полях 13-й международной встречи в Москве.

Ежегодную международную встречу высокопоставленных представителей, отвечающих за вопросы безопасности, СБ проводит с 2010 года. Форум служит площадкой для обсуждения глобальных вопросов безопасности, укрепления сотрудничества стран в противодействии терроризму, экстремизму, транснациональной преступности и наркоторговле. Приглашения для участия во встрече были направлены более чем в 150 государств Глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций.

На встрече в Санкт-Петербурге в 2024 году приоритетное внимание было уделено вопросам защиты информационного пространства от внешних и внутренних угроз. На мероприятие приехали делегаты из 106 стран и нескольких международных организаций.

Подробности — в материале «Ъ» «Саммит спецдружб».

Анастасия Домбицкая