Инвестиции в ОЭЗ Северного Кавказа достигли 200 млрд рублей

Объем заявленных инвестиций резидентами особых экономических зон Северного Кавказа приблизился к 200 млрд руб., а их количество достигло 101. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Кавказ.РФ» Андрея Юмшанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы понимаем, что наши особые экономические зоны или курорты, всесезонные туристические комплексы, их по-разному называют, они уже подходят к такой планке, что за возможность разместить свои инвестиции, построить какие-то объекты, начинается серьезная конкуренция», — заявил Андрей Юмшанов.

Руководитель компании отметил, что рост происходит благодаря динамичному развитию инфраструктуры курортов Северного Кавказа и появлению новых точек роста, включая Каспийский прибрежный кластер, всесезонный курорт Армхи в Ингушетии и Ведучи в Чеченской Республике.

Николай Аксенов