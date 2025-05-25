Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский возобновили работу

Временные ограничения сняты с московских аэропортов Внуково и Домодедово, а также с подмосковного Жуковского. Аэропорты не отправляли и не принимали самолеты больше полутора часов, судя по сообщениям в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

С 20:00 мск 25 мая в столичном регионе сбили четыре беспилотника. Последнее сообщение об атаках со стороны украинской армии мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в 22:10 мск. До этого были сбиты еще 15 дронов, сообщал глава столицы.