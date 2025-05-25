Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили работу

Два московских аэропорта — Внуково и Домодедово, а также аэропорт Московской области Жуковский временно не принимают и не выпускают самолеты. Ограничения ввели ради обеспечения безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Представители Внуково принесли пассажирам извинения. «Для работы аэровокзального комплекса задействовано все необходимое количество персонала и производственных ресурсов»,— сообщила пресс-служба аэропорта. В Домодедово не прокомментировали закрытие аэропорта, в Жуковском тоже.

Ограничение работы аэропортов может быть связано с атакой БПЛА на столичный регион. Последний раз мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке в 17:13 мск — был сбит один беспилотник. Предыдущее сообщение о сбитом БПЛА было опубликовано в Telegram-канале мэра в 17:10 мск.