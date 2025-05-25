Путин поздравил «Зенит» со 100-летием клуба

Президент России Владимир Путин заявил, что футбольный клуб «Зенит» бережно относится к традициям, заложенным предыдущими поколениям игроков, тренеров и наставников. Так глава государства поздравил «Зенит» со 100-летним юбилеем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«За минувшие годы "Зенит" прошел большой, насыщенный, яркий, с незабываемыми событиями путь от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода до одного из самых именитых спортивных клубов страны, вписал славные события в летопись отечественного футбола»,— говорится в поздравлении господина Путина, которое зачитал глава «Газпрома» Алексей Миллер перед началом матча в честь 100-летия клуба (цитата по ТАСС). На поле «Газпром Арены» вышли футболисты, когда-либо выступавшие за «Зенит».

Президент подчеркнул, что команда завоевывала победы в российских и европейских турнирах благодаря сплоченности и вере в свои силы. В достижения «Зенита» также внесли большой вклад болельщики.