Приручение нейросети, творчество нонконформистов и «Победа над Солнцем»

На последнюю неделю весны культурные пространства Нижнего Новгорода подготовили лекции об искусственном интеллекте, футуристической опере «Победа над Солнцем» и жизни города Горького в годы Великой Отечественной войны. Откроются выставки коллажей и лесных фотографий, Нижегородский оперный театр представит оперу «Сказки Гофмана», а театр «Кварта» — спектакль «Шекспир. Страсти». Подробнее о наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Шекспир. Страсти»

Фото: театр «Кварта» Спектакль «Шекспир. Страсти»

Фото: театр «Кварта»

26 мая в Доме актера на улице Пискунова, 10 — премьера спектакля «Шекспир. Страсти» нижегородского театра «Кварта». Актеры Сергей Топков, Алена Курагина, Алина Хакимова и Сергей Ткачев разыграют истории «Отелло» и «Антоний и Клеопатра» на языке пластики слова и тела. Режиссером выступила Мила Штепанова. Спектакль начнется в 19:00, билет стоит 800 руб.

26 мая в кинотеатре «Империя грез» в торговом центре «Индиго» на Казанском шоссе, 11 покажут фильм по мотивам оперы Руджеро Леонкавалло «Паяцы», снятый итальянским режиссером Франко Дзеффирелли в 1982 году. В центре сюжета — актер Канио, его жена Недда и ее любовник Сильвио. Недда отвергла другого артиста труппы, и тот рассказал Канио о предательстве супруги. Чем закончилась история, можно узнать на сеансе в 19:00. Билет стоит 600 руб.

27 мая в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 откроется выставка нижегородского фотографа Марии Гулыниной «Волшебный лес». Она представит серию снимков, сделанных с длинной выдержкой. «Автор не акцентирует внимание на конкретных деталях или классическом пейзаже, а передает общее впечатление от леса. Образы становятся почти абстрактными, стирая четкие контуры и создавая ощущение динамики»,— рассказали в «Рекорде». Выставка откроется в 18:30 и будет работать до 5 июня. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран XII международный инклюзивный фестиваль «Кино без барьеров»

Фото: Арсенал XII международный инклюзивный фестиваль «Кино без барьеров»

Фото: Арсенал

В Арсенале в шестом корпусе кремля продолжается XII международный инклюзивный фестиваль «Кино без барьеров». В 18:30 27 мая зрителям покажут фильм «Концерт для других рук» (2024, режиссер Эрнесто Гонсалес Диас). По сюжету мальчик Дэвид мечтает стать пианистом, как его отец, но последний считает это невозможным: у сына короткие руки с четырьмя пальцами и ограниченный слух. Благодаря упорству Дэвид доказывает, что может играть по-своему. Вход бесплатный, по регистрации. Киносеансы будут идти по вторникам до 1 июля.

27 мая в левом крыле Арсенала культуролог Алексей Старков прочитает заключительную лекцию из цикла «Почему были великие художницы?». Специалист расскажет о Лидии Мастерковой — русской художнице из «лианозовского круга» (неофициального творческого объединения поставангардистов, существовавшего в СССР с конца 1950-х до середины 1970-х годов). Участников встречи познакомят с абстракциями нонконформистки — «вспышками цвета, напряжением форм и бескомпромиссной внутренней свободой», отметили организаторы. Лекция начнется в 19:00. Обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

28 мая в культурном пространстве DKRT на улице Большая Покровская, 18 пройдет концерт молодежного хора «Контраст» Нижегородского губернского колледжа. Коллектив исполнит как классические произведения, так и современные хиты. Мероприятие начнется в 18:00, билеты — от 400 до 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молодежный хор «Контраст»

Фото: vk.com / choircontrast Молодежный хор «Контраст»

Фото: vk.com / choircontrast

28 мая в «Нетеатре» на улице Большая Покровская, 4Д кандидат исторических наук, доцент ННГУ, руководитель поискового отряда «Курган» Федор Дроздов расскажет, как жил город Горький во время Великой Отечественной войны и как сейчас организованы поиск и перезахоронение павших в те годы защитников родины. Мероприятии начнется в 19:00. Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться.

28 мая в общественном пространстве «Гараж» на улице Октябрьская, 35 пройдет лекция музыковеда Ксении Ануфриевой «Матюшин — нижегородский гений авангарда и его опера "Победа над Солнцем"». Кандидат искусствоведения расскажет о первой футуристической опере: текст к ней сочинил один из изобретателей «заумного языка», поэт-футурист Алексей Крученых, а костюмы и декорации создал Казимир Малевич. Лекция начнется в 19:00, для участия нужно зарегистрироваться.

29 мая в Академии «Маяк» на Нижневолжской набережной, 11 заведующая кафедрой киберпсихологии ННГУ Валерия Демарева прочитает лекцию «Как приручить нейросеть: искусственный интеллект в повседневной жизни». Она расскажет, как с помощью ИИ не тратить лишнее время на бытовые задачи. Лекция начнется в 12:00. Для участия нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

29 мая в коворкинге «Склейка» в «Нижполиграфе» на улице Варварская, 32 откроется выставка digital-коллажей Юлианны Кулугур «Expressio старый Нижний». В качестве основы для своих работ художница использует ретрофотографии Нижнего Новгорода и картины экспрессионистов. Открытие выставки запланировано на 18:30. В этот день Юлианна Кулугур также проведет коллажный мастер-класс, стоимость участия в нем — 500 руб.

29 мая в корпусе Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Зарубежное искусство (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3) пройдет заключительная лекция из цикла «Северное Возрождение». Встреча будет посвящена искусству Возрождения во Франции. Лекция начнется в 18:30, билет стоит 300 руб.

29 мая в общественном пространстве «Гараж» на улице Октябрьская, 35 состоится кинокнижный лекторий «Фильмография». Участники обсудят повесть советской писательницы Галины Щербаковой «Вам и не снилось...» и две ее экранизации. Это история о первой любви и о том, как взрослые пытаются помешать отношениям двух подростков. Лекторий ведут драматург Иван Бочарников и литературный эксперт Дарья Щукина. Начало в 18:30. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опера «Сказки Гофмана»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета Опера «Сказки Гофмана»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

29-31 мая и 1 июня в Нижегородском театре оперы и балета на улице Белинского, 59 — премьера оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» в рамках VII международного фестиваля искусств «Стрелка» (29 мая — 22 июня). В центре постановки Елизаветы Мороз рассказ о том, как художник ищет абсолют. Немецкий писатель-романтик Эрнст Гофман предстанет перед зрителями в разных ипостасях: режиссер, скульптор, композитор, модельер. Каждая из четырех героинь, разбивая его сердце, подарит ему вдохновение. Оперу покажут на французском языке с построчным переводом на русский. Майские показы запланированы на 18:30, июньский — на 15:00. Билеты — от 500 руб. до 3,5 тыс. руб.

В дни премьеры в театре также запланирована образовательная программа. В 16:30 29 и 30 мая театровед, музыкальный критик и либреттист Алексей Парин на лекции «"Сказки Гофмана": Гофман, Оффенбах, опера» рассмотрит все четыре новеллы, которые легли в основу пьесы, и личность самого Гофмана. В 16:30 31 мая ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания Марина Раку прочитает лекцию «Единственный оперный шедевр Оффенбаха: судьба на фоне истории», а в 13:00 1 июня — «Оффенбах в России: признание, забвение, возрождение». Участие во всех этих мероприятиях бесплатное, нужно зарегистрироваться.

Какие выставки продолжают работу До 1 июня в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина, 2/2 открыта выставка «Архитектура памяти» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. До 8 июня в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыты четыре выставочных проекта, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: «С "Лейкой" и блокнотом. Военные фотокорреспонденты ТАСС 1941–1945 гг.», «Люди труда и Победы», «Дороги войны» и «Здравствуйте, мои дорогие». До 15 июня в «Терминале А» на улице Красная Слобода, 9А открыта выставка семи современных художников «Гормон стыда». До 15 июня в бывшем офисном здании «Пирс» на улице Рождественская, 49Б открыта выставка «Маленький человек» с работами 17 российских художников. До 19 июня в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 открыта выставка нижегородской художницы Оксаны Шилиной «Трансформации в движении». До 29 июня в Арсенале в кремле открыта выставка уличной фотографии «Свой город». До 16 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» (Дом губернатора в третьем корпусе кремля) открыта выставка «Учитель и ученик. Традиция в русской школе живописи». До 20 июля в Манеже кремля открыта выставка «Великая страна — великая Победа. 1941-1945». До 27 июля в Арсенале в кремле открыта выставка «Земное/Планетарное» — часть Первого международного биеннале экологического искусства, и выставка «Биография Победы». До 27 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» открыта выставка «Зона пчел» — совместный проект московских художников Марии Сафроновой и Антона Кузнецова, являющийся частью программы Первого международного биеннале экологического искусства. До 10 августа в арт-пространстве «Цех» на улице Варварская, 32 открыта выставка «Цифровые надежды» в рамках Первой международной биеннале экологического искусства. До 31 августа в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка «Наши двери всегда закрыты».

Подготовила Елена Ковалева