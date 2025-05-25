В ходе обмена военнопленными освобожден бывший мэр Чайковского

Телеграм-канал «КомиссарЪ» опубликовал неполный список военнослужащих из Пермского края, освобожденных в ходе обмена из украинского плена. В числе освобожденных — бывший глава Чайковского Алексей Третьяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Третьяков.

Фото: Properm.ru Алексей Третьяков.

Фото: Properm.ru

«Неполный список тех пермяков, которых удалось вернуть в результате обмена пленными 1000х1000, — указано в сообщении. — Даниял Ахматнулов, Алексей Бирюков, Василий Васькин, Илья Верещагин, Родион Гарипов, Александр Ефремов, Дмитрий Зуев, Александр Иванов, Андрей Иванов, Владимир Козлов, Владимир Левченко, Максим Никитин, Бахтияр Раджабов, Руслан Русинов, Алик Сардиев, Виталий Самитов, Алексей Третьяков, Булат Тагиров, Олег Щербаков, Ильдар Юртаев».

Региональный уполномоченный по правам человека Игорь Сапко подтвердил «Ъ-Прикамье» факт освобождения бывшего главы Чайковского из украинского плена.

В специальной военной операции на Украине Алексей Третьяков, участвовал как военнослужащий-контрактник. Он заключил с контракт с Минобороны 7 сентября 2023 года и в составе батальона «Ахмат». 21 сентября попал в плен в ходе боя под селом Клещеевка.

Алексей Третьяков возглавлял Чайковский с 2014 по 2018 год. В 2019 году глава города судом был признан виновным в превышении должностных полномочий при передаче квартиры из муниципального жилищного фонда сотруднице администрации. Суд назначил господину Третьякову наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима. Однако уже летом 2020 года господин Третьяков был освобожден условно-досрочно.