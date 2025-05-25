Главные новости за выходные 24–25 мая

Завершился обмен по формуле «1000 на 1000» между Украиной и Россией, о котором стороны договорились на прямых переговорах в Стамбуле. Последняя фаза обмена прошла 25 мая — обе стороны передали друг другу по 303 человека. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, в Россию в рамках обмена вернулись 880 военных и 120 мирных граждан.

Все выходные Россия подвергалась массированным атакам украинских беспилотников. Аэропорты в разных регионах приостанавливали работу. По сообщению Минобороны на 25 мая, средства ПВО сбили 274 БПЛА за сутки. 194 из них были перехвачены вне зоны СВО. Из-за удара дрона в Тульской области пострадал Никольский собор в поселке Епифань Кимовского района — сгорел купол. В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон приостановил действие санкций в отношении Сирии, принятых в 2019 году по «Акту Цезаря». Санкции приостановят на 180 дней, чтобы обеспечить страну электроэнергией и гуманитарной помощью. Американский Минфин выпустил лицензию, разрешающую проводить финансовые операции с Сирией, заблокированные ранее.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) передали в доход государства 631,3 млн акций двух крупных российских компаний с начала 2025 года. Речь идет об АО «Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл”» (630 млн) и АО «Вектор Рейл» (1,3 млн). По данным ФССП, изъятые акции, принадлежавшие в том числе двум иностранным компаниям, признаны коррупционным имуществом.

24 мая Минобороны РФ сообщило, что воруженные силы России взяли под контроль село Локня в Сумской области Украины. На следующий день военное ведомство сообщило о взятии села Романовка в Донецкой народной республике. Начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин рассказал, что ВС РФ также приступили к выполнению задачи по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы России.

Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе на вокзале в городе Россошь Воронежской области. МВД опубликовало видео допроса, на котором тот признал вину и пообещал дать признательные показания.

В Канне прошла церемония закрытия 78-го Каннского кинофестиваля. В основном конкурсе участвовали 22 картины. Главный приз, «Золотую пальмовую ветвь», получил фильм иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность».

Футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории выиграл чемпионат России по футболу. К последнему туру южане подошли, опережая «Зенит» всего на одно очко.

В возрасте 85 лет умер писатель-фантаст Юрий Никитин. Он — один из основателей славянского фэнтези. Он написал серии книг «Трое из Леса», «Троецарствие», «Странные романы» и другие. На основе творчества писателя была создана онлайн-игра «Троецарствие». Вдова господина Никитина Лидия начала сбор средств на заморозку его тела, о чем сам писатель просил в завещании.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».