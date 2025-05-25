Главные анонсы 26 мая — 1 июня

26 апреля, понедельник

В Москве начнется акция «День без турникетов» — для желающих откроется доступ на территорию ИТ-предприятий, производств, лабораторий и креативных пространств.

Состоится визит в Канаду короля Великобритании Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы.

В Лас-Вегасе (США) состоится церемония вручения 51-й музыкальной премии American Music Awards.

27 апреля, вторник

В Москве пройдут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и исполнительного секретаря Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберта Флойда.

Прекратит действие соглашение о таможенном сотрудничестве между Белоруссией и Литвой.

28 апреля, среда

Состоится 39-я встреча глав делегаций ОПЕК+.

В столице Бразилии пройдет совещание высокого уровня по изменению климата и устойчивому развитию стран БРИКС.

29 мая, четверг

В столице Бразилии начнется встреча рабочей группы БРИКС по информационно-коммуникационным технологиям.

В Женеве откроется заседание рабочей группы G20 по вопросам занятости.

30 мая, пятница

В России ужесточается административная ответственность за нарушения в области персональных данных.

В Барселоне стартует Гран-при Испании сезона-2025 чемпионата «Формулы-1».

31 мая, суббота

В Киргизии откроется Евразийский конгресс экономико-географов (географов-обществоведов).

В Мюнхене (Германия) пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25.

1 июня, воскресенье

В Калининграде откроется генеральное консульство Белоруссии.

В Москве начнется реконструкция «Экспоцентра», на месте которого будет размещен национальный центр «Россия».