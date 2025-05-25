Главные анонсы 26 мая — 1 июня
Важнейшие события предстоящей недели
26 апреля, понедельник
В Москве начнется акция «День без турникетов» — для желающих откроется доступ на территорию ИТ-предприятий, производств, лабораторий и креативных пространств.
Состоится визит в Канаду короля Великобритании Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы.
В Лас-Вегасе (США) состоится церемония вручения 51-й музыкальной премии American Music Awards.
27 апреля, вторник
В Москве пройдут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и исполнительного секретаря Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберта Флойда.
Прекратит действие соглашение о таможенном сотрудничестве между Белоруссией и Литвой.
28 апреля, среда
Состоится 39-я встреча глав делегаций ОПЕК+.
В столице Бразилии пройдет совещание высокого уровня по изменению климата и устойчивому развитию стран БРИКС.
29 мая, четверг
В столице Бразилии начнется встреча рабочей группы БРИКС по информационно-коммуникационным технологиям.
В Женеве откроется заседание рабочей группы G20 по вопросам занятости.
30 мая, пятница
В России ужесточается административная ответственность за нарушения в области персональных данных.
В Барселоне стартует Гран-при Испании сезона-2025 чемпионата «Формулы-1».
31 мая, суббота
В Киргизии откроется Евразийский конгресс экономико-географов (географов-обществоведов).
В Мюнхене (Германия) пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25.
1 июня, воскресенье
В Калининграде откроется генеральное консульство Белоруссии.
В Москве начнется реконструкция «Экспоцентра», на месте которого будет размещен национальный центр «Россия».