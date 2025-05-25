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Минобороны сообщило о завершении обмена с Украиной по формуле «1000 на 1000»

С территории Украины вернулись 303 российских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Взамен переданы 303 военнопленных ВСУ. В соответствии с договоренностями в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле «1000 на 1000».

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь»,— говорится в сообщении военного ведомства.

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