США приостановили санкций против Сирии на 180 дней для поставок гумпомощи

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон приостановил действие санкций в отношении Сирии на 180 дней, чтобы обеспечить страну электроэнергией и гуманитарной помощью. Он добавил, что отдельно Минфин Соединенных Штатов выпустил лицензию, которая разрешает финансовые операции с некоторыми компаниями и банками Сирии.

«В соответствии с обещанием президента ослабить санкции в отношении Сирии, я выдал 180-дневное освобождение от обязательных санкций … Эти льготы облегчат обеспечение населения электроэнергией, водоснабжением и санитарными условиями, а также позволят более эффективно оказывать гуманитарную помощь по всей Сирии»,— говорится в заявлении Марко Рубио.

Ранее Минфин США снял ограничения с некоторых сирийских нефтекомпаний и банков. Из-под санкций также выв президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба.

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