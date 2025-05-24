«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России по футболу

Футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории выиграл чемпионат России по футболу. К последнему туру южане подошли, опережая «Зенит» всего на одно очко. Так что судьба титула решалась в заочном противостоянии петербуржцев и краснодарцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Задача первых была значительно проще – они играли против одного из аутсайдеров первенства — «Ахмата» и в итоге убедительно победили со счетом 3:0. А вот «Краснодару» противостояло московское «Динамо», все еще сохранявшее шансы на то, чтобы завоевать бронзовые награды первенства.

Впрочем, динамовцы продержались всего один тайм. В первой же атаке после перерыва Джон Кордоба вывел «Краснодар» вперед. Под занавес матча Никита Кривцов дальним ударом (там не обошлось без рикошета) удвоил счет и фактически снял все вопросы о победителе как в матче, так и во всем чемпионате. Однако уже в добавленное время Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти, довел счет до крупного – 3:0.

Арнольд Кабанов