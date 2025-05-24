«Золотую пальмовую ветвь» получил иранский фильм «Простая случайность»

В Канне прошла церемония закрытия 78-го Каннского кинофестиваля. В основном конкурсе участвовали 22 картины. Фильм иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность» получил главный приз — «Золотую пальмовую ветвь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manon Cruz / Reuters Фото: Manon Cruz / Reuters

Вторую по значимости награду Каннского фестиваля — Гран-при — получила картина датского режиссера Йоакима Триера «Сентиментальная ценность». Призом за лучшую режиссуру был награжден бразильский режиссер Клебер Мендонса Фильо за фильм «Секретный агент».

Жюри посчитало, что лучший сценарий в этом году был написан к французско-бельгийскому фильму «Молодые матери», за него награду получили Жан-Пьер Дарденн и Люк Дарденн. Награду «Золотая камера» за дебютный фильм досталась фильму «Президентский торт» режиссера Хасана Хади.

Лучший актер — Вагнер Моура за исполнение главной роли в фильме «Секретный агент». Награду за лучшую женскую роль получила Надя Меллити, она сыграла в фильме режиссера Афсии Ерзи «Младшая сестра» («Младшая Дерньер»).

Приз жюри присудили картинам «Сират» французского режиссера Оливера Лаше и «Звук падения» немецкого режиссера Маши Шилински. Спецприз жюри достался картине «Воскрешение» китайского режиссера Би Гань.

Александр Рыльский