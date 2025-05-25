МО: в Россию с Украины вернулись 880 военных и 120 мирных граждан

В результате обмена между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» в РФ вернулись 880 военных, сообщил замглавы Минобороны Александр Фомин. Он добавил, что в Россию с территории Украины также вернулись 120 мирных граждан. Господин Фомин подчеркнул, что достигнутые в Стамбуле договоренности по обмену выполнены полностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Рассчитываем, что проведенный по инициативе России масштабный обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса»,— сказал замглавы военного ведомства (цитата по «Интерфаксу»). Он выразил благодарность властям Белоруссии за содействие в проведении обмена. Александр Фомин отметил, что специалисты Минобороны оказывают помощь вернувшимся военнослужащим.

Сегодня Россия и Украина завершили обмен с Украиной по формуле «1000 на 1000». Он проводился в три этапа. Первый прошел 23 мая, тогда обе стороны передали по 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Во время второго этапа 24 мая было передано еще по 307 военнослужащих. 25 мая вернулись 303 российских военнослужащих, столько же было передано Украине. Это стало крупнейшим обменом пленными между двумя странами.

Подробнее о том, как проходил обмен,— в справке «Ъ».