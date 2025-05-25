Минобороны сообщило об уничтожении 274 украинских БПЛА за сутки

Средства ПВО России сбили 274 беспилотника ВСУ за сутки. 194 из них были перехвачены вне зоны СВО. Об этом сообщает Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ночь на 25 мая ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Удар был также нанесен по центрам украинской радиотехнической разведки и спутниковой связи. Российские военнослужащие использовали высокоточное оружие морского, воздушного и наземного базирования, а также БПЛА.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены»,— говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, российские военнослужащие сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и столько же реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

За прошедшие сутки армия России поразила инфраструктуру военных аэродромов, склады боеприпасов, цеха производства и места хранения беспилотников ВСУ. Также ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах, говорится в заявлении.

24 мая Минобороны отчитывалось о нанесении удара по центру авиации Службы безопасности Украины и по отельному центру сил спецопераций украинской армии.