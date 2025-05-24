Умер писатель-фантаст Юрий Никитин

Умер писатель, один из основателей славянского фэнтези Юрий Никитин. Ему было 85 лет. О смерти господина Никитина сообщило издательство «Эксмо». Другие подробности не приводятся.

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Фото: Юрий Машков / ТАСС Юрий Никитин

Фото: Юрий Машков / ТАСС

За свою писательскую карьеру Юрий Никитин создал более 40 книг. Часть из них выпустил под псевдонимом Гай Юлий Орловский. Он был одним из первых, кто начал работать в жанре славянского фэнтези.

Среди популярных книг господина Никитина — цикл «Трое из леса», «Троецарствие», «Ричард — длинные руки», «Фарамунд», «2024-й», «Сингомейкеры». По всему творчеству писателя создали онлайн-игру «Троецарствие».