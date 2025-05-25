Задержанный за стрельбу на вокзале в Россоши признал вину

Подозреваемый в стрельбе на вокзале в городе Россошь Воронежской области признал вину и пообещал дать признательные показания. Это следует из видео с допроса.

На видео, опубликованном официальным представителем МВД России Ириной Волк, мужчина заявил, что понимает причину его задержания. Он также сказал о готовности выдать оружие.

Стрельба на вокзале в Россоши случилась 23 мая около 17:30, пострадал один человек. Из записи камер видеонаблюдения следует, что мужчина открыл огонь по стоявшему напротив него человеку, а после выстрелил в группу мужчин и убежал, скрывшись с места преступления.

О задержании подозреваемого СКР сообщил сегодня. По данным следствия, 38-летний задержанный уже имел судимость. Также известно, что он местный житель. Мужчина подозревается в покушении на убийство двух или более лиц. В ближайшее время ему предъявят обвинение.