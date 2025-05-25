Задержан подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши

Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе на вокзале в городе Россошь Воронежской области. Мужчину допрашивают. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным СКР, 38-летний подозреваемый уже имел судимость. Также известно, что он — местный житель. Мужчина подозревается в покушении на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК).

Стрельба на вокзале в Россоши случилась 23 мая около 17:30, пострадал один человек. Из записи камер видеонаблюдения следует, что мужчина, одетый в черную футболку, открыл огонь по стоявшему напротив него человеку, а после выстрелил в группу мужчин и убежал. После этого стрелявший скрылся с места преступления.

Екатерина Отрашкевич