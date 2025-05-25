ВС РФ создают зону безопасности вдоль границы после освобождения Курской области

Российские военнослужащие после освобождения Курской области приступили к выполнению задачи по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы России. Об этом сообщает начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Временно исполняющий обязанности начальника пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Временно исполняющий обязанности начальника пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В настоящее время войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов»,— сказал господин Якимкин в эфире канала «Россия 1».

В пресс-центре отметили, что за последнюю неделю армия России взяла населенные пункты Марьино и Локня в Сумской области. Кроме того, группировка «Север» значительно продвинулась в районе города Волчанск Харковской области.

22 мая президент России Владимир Путин говорил, что ВС РФ сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль российско-украинской границы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Какой может быть буферная зона вдоль границы с Украиной».