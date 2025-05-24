ФССП: государству переданы акции предприятий «Дальполиметалл» и «Вектор Рейл»

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) передали в доход государства 631,3 млн акций двух крупных российских компаний с начала 2025 года. Об этом рассказали «Интерфаксу» в ведомстве. Речь идет об АО «Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл”» (630 млн) и АО «Вектор Рейл» (1,3 млн). По данным ФССП, изъятые акции, принадлежавшие в том числе двум иностранным компаниям, признаны коррупционным имуществом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В конце апреля суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход России активов железнодорожного оператора «Вектор Рейл» и его дочерних компаний. Ответчиками выступали предприниматель Алексей Тайчер, бывший руководитель по работе в РЖД Салман Бабаев и его сыновья, а также находящаяся у них в собственности компания «Вектор Рейл». Еще одним ответчиком было подведомственное РЖД АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК).

Как выяснила Генпрокуратура, господа Тайчер и Бабаев вывели из структур РЖД как минимум 30,1 млрд руб., на которые приобрели высоколиквидные активы. Ценные бумаги партнеры оформили на родственников или подконтрольных лиц. Эту сумму суд взыскал с ответчиков в доход государства. ФГК ущерба не понесла.

В марте также по иску Генпрокуратуры в доход государстве передали акции «Дальполиметалла», принадлежащие «МС Групп» и двум кипрским компаниям — Mimoro Constructions Ltd и Wanester Management Limited.

«Вектор Рейл» — лидер в России в области лизинга ж/д вагонов, а также собственник оператора перевозок сжиженных углеводородных газов «СГ-Транс». «Дальполиметалл» добывает и перерабатывает полиметаллические руды в Приморье. В зоне ответственности компании — шесть месторождений. Общая мощность реализации достигает 1 млн т руды в год.