Ландо Норрис добавил себе престижа

Ландо Норрис впервые в карьере выиграл считающийся самым престижным Гран-при Монако. Это позволило ему почти вплотную приблизиться в общем зачете к напарнику по McLaren и лидеру чемпионата Оскару Пиастри, который в воскресенье показал третий результат, финишировав следом за любимцем местной публики Шарлем Леклером из Ferrari.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ландо Норрис принес команде McLaren первую с 2008 года победу на престижнейшем Гран-при Монако

Фото: Jakub Porzycki / Reuters Ландо Норрис принес команде McLaren первую с 2008 года победу на престижнейшем Гран-при Монако

Фото: Jakub Porzycki / Reuters

После финиша Ландо Норрис пел песни и кричал в микрофон: «Да, детка, это Монако!» А из боксов McLaren его подбадривали и напоминали о том, какой же он молодец и как хорошо, что он исполнил мечту любого гонщика выиграть на улицах города миллионеров. Радость Норриса понята. У него в конце концов, даже несмотря на то что уже второй год подряд он выступает в роли реального претендента на титул, не так уж много побед. Одержанная в воскресенье стала только шестой, и добыть ее, не разбив машину в одном из бесчисленных слепых поворотов на узких улицах, уже большое дело.

Понятна и радость боссов McLaren. В последний раз в Монако их команда побеждала в 2008 году, когда за нее еще выступал Льюис Хэмилтон, а тут британцы получили помимо победы Норриса еще и третье место Оскара Пиастри.

Не выглядели разочарованными и в Ferrari. Да, «Скудерии» победить не удалось, хотя трасса для Ferrari нынешнего образца вполне подходящая. Но и второе место Шарля Леклера — хороший результат. Ну а про то, что другой гонщик итальянской конюшни, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, отстал от лидера больше чем на 50 секунд, можно и не вспоминать. Такое бывает. Хотя этот провал, вне сомнений, снова подогреет разговоры о том, что «Скудерия» совершила большую ошибку, когда подписала с титулованным ветераном многолетний контракт с зарплатой, как говорят, $60 млн в год без учета бонусов. Да даже Макс Ферстаппен, который финишировал только четвертым, не выглядел особенно расстроенным. Четырехкратный чемпион мира очень хочет стать пятикратным, но в Монако его Red Bull банально не хватало скорости, так что работал он в режиме минимизации потерь.

В общем, в Монако все были счастливы. Все, кроме, наверное, болельщиков.

Вообще, это удивительные в своей стойкости и вере в лучшее люди. Год за годом они тратят деньги, набиваются в город так, что ни пройти ни проехать, заранее зная, что ничего интересного не будет, только для того чтобы вновь в этом убедиться. Хотя в этом году оптимизм фанов понять можно. Их, можно сказать, заманили. Дело в том, что и Международная автомобильная федерация (FIA), и владельцы «Формулы-1» Liberty Media так часто слышат стоны о том, что на Гран-при Монако ничего не происходит (на трассе, а не в ночных клубах, ресторанах и на яхтах в порту — там-то жизнь кипит), что придумали гениальный ход — предписать всем гонщикам останавливаться для смены резины не менее двух раз (ни на одном другом этапе такого правила нет). По задумке владельцев чемпионата, это должно было придать гонке хоть какой-то остроты.

В то, что в Монако вдруг появятся обгоны, разумеется, никто не верил. Ну негде на узких улицах обгонять. Тем более на нынешних машинах с их габаритами с представительский седан. Но зато считалось, что у команд появится больше вариантов при выборе тактики. Но при этом сами гонщики в один голос твердили, что главным днем в Монако останется не воскресенье, а суббота, когда проходит квалификация.

Так и вышло. Квалификация и в этот раз была значительно интереснее собственно гонки.

Выиграл ее, кстати, все тот же Норрис с рекордом трассы. Он первым в истории выехал из 70 секунд. Причем круг вышел каким-то идеальным. Такие в последние годы собирал разве что Ферстаппен. Вторым на старте был Леклер, третьим — Норрис, четвертым — Ферстаппен. Точно в таком же порядке они и прибыли к финишу. Да, тот же Ферстаппен пытался поймать удачу за хвост, когда откладывал свой второй пит-стоп до предпоследнего круга, надеясь, видимо, что сидевшие на хвосте соперники вдруг врежутся в стены, у них отвалятся колеса, сгорят моторы или еще что-нибудь и победа просто упадет ему в руки. Но ничего такого не случилось, так что паровозик лидеров прибыл к финишу в заранее согласованном порядке.

Впрочем, совсем уж отчаянные эстеты моменты для наслаждения последствиями правила двух пит-стопов нашли. Скажем, команда Williams применила интересную тактику, смысл которой свелся к тому, что сначала Карлос Сайнс запер за собой половину пелотона, дав напарнику по команде Александру Албону отбыть свои два пит-стопа, а потом они поменялись местами и провернули трюк еще раз. Но это была борьба всего лишь за девятое и десятое места. Явно не то, что может спасти Гран-при Монако от репутации убаюкивающего мероприятия.

Как бы то ни было, Ландо Норрис почти вплотную подобрался в личном зачете к Оскару Пиастри. Последний остается лидером чемпионата с 161 очком в активе. У Норриса — 158 очков. Третий, с уже заметным отставанием, Ферстаппен — 136 очков.

Александр Петров