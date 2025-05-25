Беглов заявил, что за счет побед «Зенита» о величии Петербурга узнали по всему миру

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил руководство, тренеров, игроков и болельщиков со 100-летним юбилеем ФК «Зенит». Он отметил, что благодаря победам команды сотни тысяч людей по всему миру узнали о величии Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Господин Беглов вспомнил историю становления современного футбольного клуба, как он прошел от команды Ленинградского металлического завода до нынешнего состава. Градоначальник отметил, что созданная тренерами Юрием Морозовым и Павлом Садыриным команда заложила фундамент победных традиций «Зенита».

«Сегодня "Зенит" является неотъемлемой частью петербургской культуры, воплощением нашей общей преданности Петербургу и любви к Отечеству. Два еврокубка, 11 чемпионских титулов, множество других трофеев и постоянная борьба за медали национального чемпионата сделали наш город футбольной столицей России»,— подчеркнул Александр Беглов.

Он добавил, что благодаря успехам клуба о величии Петербурга узнали сотни тысяч людей по всему миру. Глава города пожелал «Зениту» новых успехов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Зенит» впервые за последние семь сезонов не выиграл чемпионский титул в РПЛ.

Татьяна Титаева