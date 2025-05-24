«Зенит» завершил сезон победой в матче

ФК «Зенит» впервые за последние семь сезонов не завоевал чемпионский титул в РПЛ. В матче 30-го тура петербуржцы разгромили «Ахмат» со счетом 3:0, но и «Краснодар» с таким же счетом обыграл дома московское «Динамо», опередив сине-бело-голубых на очко. Команда с юга стала чемпионом страны впервые в истории.

Все матчи заключительного, 30-го тура чемпионата России начались в одно время. Так интрига была максимально накалена: никто не мог отталкиваться в своей игре от результатов конкурентов.

«Зенит» за тур до окончания первенства отставал от «Краснодара» на очко и принимал в последней встрече на своем поле «Ахмат». Грозненцы уже не могли выскочить из «зоны стыков», участники которых проведут матчи за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге с командами из Первой лиги, и результат игры с петербуржцами был для них не очень принципиальным. А вот сине-бело-голубым, чтобы претендовать на чемпионство, необходима была только победа. Но и ее было мало. Нужно еще было, чтобы «Краснодар» сыграл хуже «Зенита» по результату матча с московским «Динамо» на своем поле. Так что зенитовцам надо было и самим побеждать, и ждать хороших новостей из столицы Кубани. Год назад похожая ситуация сложилась в заключительном туре чемпионата РФ, когда московское «Динамо» играло в Краснодаре и ему для оформления чемпионского титула нужна была победа. Но динамовцы уступили «Краснодару» 0:1, и золото забрал «Зенит», обыгравший на «Газпром Арене» клуб «Ростов» со счетом 2:1. В повторение счастливого для команды Сергея Семака сценария верили далеко не все.

«Зенит» начал матч со старанием, но, как всегда в последнее время, без видимого превосходства над соперником. Да и «Ахмат» не собирался просто так пускать петербуржцев к своим воротам. Первый удар по ним нанес на 19-й минуте защитник петербуржцев Густаво Мантуан — мяч поймал вратарь грозненцев Вадим Ульянов. К тому времени в Краснодаре тоже было 0:0, но хозяева едва не получили право на 11-метровый. Его отменил сантиметровый офсайд. А вот «Зенит» следом заработал пенальти в свою пользу: игрок «Ахмата» прихватил за футболку прибежавшего в штрафную гостей защитника Нино. И Андрей Мостовой ударом с точки открыл счет в матче.

А ближе к свистку на перерыв судья матча Сергей Иванов еще раз указал на 11-метровую отметку: на этот раз игрок «Ахмата» снес в своей штрафной защитника Мантуана. Тот же Мостовой снова развел мяч и вратаря по разным углам, ударив в другую сторону. Так хозяева повели 2:0. А в матче между «Краснодаром» и «Динамо» к перерыву на табло горели нули. Этот счет вполне устраивал «Зенит».

Но в начале второго тайма для болельщиков сине-бело-голубых пришли неприятные вести с юга. «Краснодар» забил гол в ворота «Динамо», причем воспользовавшись ошибкой голкипера бело-голубых Андрея Лунева, игравшего когда-то за «Зенит». Таким образом «быки» вернули себе первую строчку в таблице, которую занимали до матча.

Игроки петербургской команды об этом не знали и продолжали атаковать ворота «Ахмата». На 58-й минуте бразилец Педро забил третий мяч, получив пас от Александра Соболева. Но и «Краснодар» не думал останавливаться в матче с «Динамо». За 10 минут до финального свистка он удвоил счет. А потом забил и третий гол.

В последние мгновения игры болельщики, пришедшие на «Газпром Арену», вели себя тихо, несмотря на победный счет. Было ясно, что чемпионство уплывает от «Зенита», который до этого шесть сезонов не знал себе равных в России. И не назовешь такой итог несправедливым. Слишком много зенитовцы спотыкались по ходу сезона, и конкурент воспользовался этими потерями. В год 100-летия, которое отмечается в эти дни, «Зенит» остался и без чемпионского титула, и без победы в Кубке России, путь в котором завершил незадолго до развязки в чемпионате, проиграв ЦСКА. Теперь интересно, как отреагирует на это руководство клуба и какие перемены произойдут в команде.

Кирилл Легков