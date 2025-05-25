Сделаем армию снова великой

Президент США Дональд Трамп выступил перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт и, по мнению наблюдателей, превратил торжественную церемонию в политический митинг. В то же время его выступление стало своего рода программной речью, в которой он изложил свои взгляды на американские вооруженные силы и их роль на мировой арене. Президент США заверил, что Америка больше не будет насаждать демократию «под дулом пистолета». Одновременно он пообещал рекордные расходы на армию, что сделает ее непобедимой, так чтобы недруги, понимая это, даже не помышляли бросить ей вызов. Те же, кто этого не поймет, сказал Дональд Трамп, будут «уничтожены в любое время, в любом месте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обращаясь к выпускникам Вест-Пойнта, Дональд Трамп назвал их будущими офицерами «величайшей и могущественнейшей армии, которую когда-либо знал мир»

Фото: Nathan Howard / Reuters Обращаясь к выпускникам Вест-Пойнта, Дональд Трамп назвал их будущими офицерами «величайшей и могущественнейшей армии, которую когда-либо знал мир»

Фото: Nathan Howard / Reuters

В субботу, 24 мая, Дональд Трамп выступил перед выпускниками Вест-Пойнта — старейшей военной академии США. Оказавшись на трибуне, Дональд Трамп сразу же дал понять, что именно благодаря ему и его администрации американская армия была «восстановлена», а США вступили в «золотой век».

На хозяине Белого дома была его знаменитая красная кепка с лозунгом «Сделаем Америку снова великой», без которой не обходится, пожалуй, ни один политический митинг с его участием. Собственно, и это выступление на церемонии по случаю выпуска из стен академии 1002 молодых офицеров, по мнению ряда американских СМИ и наблюдателей, превратилось в нечто, сильно напоминающее митинг. Президент говорил о собственных заслугах и достижениях его администрации, отпускал колкости в адрес политических оппонентов.

Вместе с тем речь Дональда Трампа во многом стала программной, поскольку, выступая в Вест-Пойнте, он раскрыл свои взгляды на то, какая роль отводится армии в том величии, которое 47-й президент США обещает вернуть Америке.

Пожалуй, одним из ключевых заявлений главы Белого дома в тот день стало обещание больше не «насаждать демократию под дулом пистолета».

Он отметил, что его предшественники втягивали армию в различные «социальные проекты и политические дела», оставляя границы США «беззащитными и истощая арсеналы, участвуя в чужих войнах». Дональд Трамп заверил, что с его приходом к власти «крестовые походы по строительству наций» закончились, а эпоха процветания в вооруженных силах однополой любви (движение ЛГБТ признано экстремистским в РФ и запрещено) и продвижения политики разнообразия завершена.

По его словам, основная задача армии США — не распространять демократию, а «доминировать над любым врагом и уничтожать любую угрозу Америке в любое время и в любом месте». Господин Трамп уверен, что достичь этого можно с помощью уважения, которое должны испытать все недруги к американской армии. Если же кто-то этого не сделает, то армия должна быть готова «разгромить противников Америки, убить противников Америки и защитить великий американский флаг».

Несмотря на планы больше не проводить операции по «насаждению демократии», расходы на оборону при администрации Дональда Трампа должны резко возрасти и впервые в истории США перевалить за $1 трлн в год.

Президент дал понять, что сокращение федеральных трат, чем сейчас и занят Белый дом, может затронуть любую из сфер, но только не армию. Из слов главы Белого дома следовало, что одна из причин наращивания финансирования — успехи конкурентов. В частности, господин Трамп остановился на гонке по созданию гиперзвуковых ракет, повторив свои прежние обвинения в адрес России, которая, по его мнению, во времена президента Барака Обамы «украла» секретные американские чертежи «супер-пупер» ракеты.

Он заверил, что именно США первыми разработали гиперзвуковую ракету, но «русские их (чертежи.— “Ъ”) украли». Тем не менее благодаря ему, подчеркнул Дональд Трамп, теперь все наладилось, а Штаты подобные ракеты «собирают в больших количествах».

Кроме того, по словам хозяина Овального кабинета, в современном мире довольно быстро меняется «тип войны», и это тоже требует определенных вложений. «Мы видим это на примере России и Украины. Мы изучаем это, и это очень страшная вещь для изучения. Мы видим различные формы ведения боевых действий. Видим беспилотники… Мы никогда не видели ничего подобного, никогда, и мы учимся на этом, ваша профессия меняется очень быстро»,— сказал Дональд Трамп.

При этом из речи хозяина Белого дома было не всегда понятно, добилась ли американская армия уважения и успеха или ей еще только предстоит пройти этот путь под его чутким руководством.

С одной стороны, Дональд Трамп явно указывал на проблемы, которые, по его мнению, оставили ему в наследство предшественники. С другой — хвалил себя за то, что уже «восстановил» вооруженные силы.

«Через несколько мгновений вы станете выпускниками самой элитной и легендарной военной академии в истории человечества. И вы станете офицерами величайшей и могущественнейшей армии, которую когда-либо знал мир. И я знаю это, потому что я перестроил эту армию… И мы перестроили ее во время моего первого срока так, как никто никогда не перестраивал ее раньше»,— обратился президент к выпускникам Вест-Пойнта.

На этом восхваление «военных» успехов Штатов, достигнутых усилиями администрации Дональда Трампа, в ближайшее время, вероятно, не закончится. Через три недели — 14 июня, в День флага в Вашингтоне должен пройти масштабный парад, посвященный 250-летию американской нации. По стечению обстоятельств, это же число оказалось днем рождения господина Трампа, которому исполнится 79 лет. В военном параде примут участие более 6,7 тыс. солдат. Кроме того, состоятся концерты, спортивные соревнования и прочие торжественные мероприятия. Ожидается, что организация подобных гуляний обойдется в $25–45 млн. Многие аналитики полагают, что проведение масштабных торжеств в День флага — лишь удобный повод, чтобы с размахом отметить день рождения Дональда Трампа.

Антон Васильев