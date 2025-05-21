Золотой купол для Града на холме

20 мая Дональд Трамп поделился новыми подробностями об одной из своих самых амбициозных инициатив — системе глобальной противоракетной обороны (ПРО) с космическими перехватчиками «Золотой купол». Поводом для заявления стало назначение главного ответственного за реализацию программы — генерала Гетлейна, замглавкома военно-космическими силами США (ВКС США).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, автор Telegram-канала «Ядерный буревестник» Александр Ермаков

Фото: из личного архива Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, автор Telegram-канала «Ядерный буревестник» Александр Ермаков

Фото: из личного архива

Было заявлено, что в программе примет участие Канада, и дана оценка сроков и стоимости программы — $175 млрд (из них $25 млрд первого транша уже в процессе одобрения в Конгрессе) и «полная готовность через три года» (к концу срока Трампа).

То, что руководителем программы с правом и обязанностью личного доклада президенту был назначен человек из ВКС США, указывает на то, что «Золотой купол» отдан самому молодому американскому роду войск. Это справедливо, потому что в наиболее амбициозной задаче перехвата баллистических ракет и гиперзвуковых глайдеров главную роль будут играть космические средства целеуказания и поражения. При этом в состав «Купола» определенно войдут компоненты и из других видов вооруженных сил — по меньшей мере ВВС США и армии (сухопутных войск), вероятно, и флота.

Было подчеркнуто, что «Золотой купол» должен стать интегрированной эшелонированной системой ПВО/ПРО, предназначенной для борьбы со всем спектром аэродинамических и баллистических угроз – от беспилотников и крылатых ракет до межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и гиперзвуковых глайдеров. Необходимость создания такой системы обороны, наподобие российской или китайской, в последние годы активно обсуждается американскими военными, и работы в этом направлении ведутся. Однако Трамп решил поднять задачу на «общенациональный» формат и кардинально модернизировать ПВО страны, увязав ее с действенным компонентом по перехвату МБР (для чего и нужны космические перехватчики).

Примечательно, что в США отсутствует ПВО страны в привычном для нас облике: ее обеспечивают только истребители.

Сейчас США все больше беспокоят китайские и российские крылатые ракеты (в том числе гиперзвуковые; и не только на авиационных, но и на подводных носителях), и текущее состояние обороны страны, вероятно, показалось Трампу совершенно неприемлемым.

По этим же причинам понятно, почему к «Золотому куполу» подключили Канаду: в него войдет радарная сеть NORAD. Для защиты от удара российскими крылатыми ракетами вывод туда средств перехвата критически необходим.

Ограниченные сроки и стоимость указывают на то, что Трамп говорит только о первом этапе работы — увязке различных имеющихся американских средств ПВО/ПРО в общую систему, начале закупки зенитных комплексов для защиты наиболее опасных направлений, начале работы над космическими перехватчиками.

При этом создать и развернуть полноценную группировку последних за три года невозможно: за этот срок не будет готова, вероятно, даже космическая система целеуказания.

Однако начало зримой работы позволит Трампу объявить о своих личных грандиозных свершениях в деле защиты американцев, что, видимо, является для него главной целью. Дальнейшее построение американской ПРО ляжет на плечи следующих президентов. Но надо отдать должное Трампу: он станет первопроходцем, сделавшим наиболее политически трудные первые шаги нового этапа развития.

Александр Ермаков, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, автор Telegram-канала «Ядерный буревестник»