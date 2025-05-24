Теплоход ростовской компании «Круиз-сервис» выставлен на торги

Теплоход «Динамо» ростовской компании «Круиз-сервис» выставлен на торги за 4,4 млн руб. Информация об опубликована на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пассажирское судно класса Л 0,6 было построено в 1990 году. Начальная цена лота составляет 4,4 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 23 мая по 1 июля.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО компания «Круиз-сервис» была зарегистрирована в Ростове-на-Дону в марте 2012 года. Она занималась перевозкой пассажиров по внутренним водным путям. Деятельность компании прекращена в ноябре 2023 года.

Мария Иванова