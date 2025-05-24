Норвежец проснулся и обнаружил в своем саду 135-метровый контейнеровоз

Норвежец Йохан Хелберг проснулся утром в своем доме на берегу моря в Бюнесете, к западу от Тронхейма при необычных обстоятельствах. В его саду в нескольких метрах от дома «припарковался» севший на мель 135-метровый контейнеровоз. Хелберг проспал столкновение судна NCL Salten с берегом, его разбудил по телефону сосед, который так и не смог дозвониться в дверь. «Дверной звонок зазвонил в то время суток, когда я не люблю открывать»,— объяснил господин Хелберг норвежскому телеканалу TV2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Контейнеровоз столкнулся с берегом и чудом не врезался в дом Фото: NTB / Jan Langhaugvia REUTERS «Если бы он ударился на пять метров правее, он бы задел скалистый утес, и тогда мой дом, вероятно, выглядел бы совсем иначе»,— сказал Йохан Хелберг Фото: Jan Langhaug / NTB / AP Сосед норвежца Йостейн Йоргенсен рассказал, что проснулся в 5 утра и увидел, как на дом Хелберга на полной скорости идет судно Фото: NTB / Jan Langhaug / Reuters Йохан Хелберг называет произошедшее невероятным Фото: Jan Langhaug / NTB Scanpix / AP Следующая фотография 1 / 4 Контейнеровоз столкнулся с берегом и чудом не врезался в дом Фото: NTB / Jan Langhaugvia REUTERS «Если бы он ударился на пять метров правее, он бы задел скалистый утес, и тогда мой дом, вероятно, выглядел бы совсем иначе»,— сказал Йохан Хелберг Фото: Jan Langhaug / NTB / AP Сосед норвежца Йостейн Йоргенсен рассказал, что проснулся в 5 утра и увидел, как на дом Хелберга на полной скорости идет судно Фото: NTB / Jan Langhaug / Reuters Йохан Хелберг называет произошедшее невероятным Фото: Jan Langhaug / NTB Scanpix / AP

Красно-зеленое судно повредило отопительную трубу в дома Йохана Хелберга, сообщил телеканал TV2, но норвежец считает, что было бы гораздо хуже, если бы NCL Salten врезался в скалистый утес неподалеку.

Никто из 16 членов экипажа не пострадал, полиция расследует причины произошедшего и уже установила одного подозреваемого, пишет The Guardian. 30-летний украинец признался полиции на допросе, что заснул на дежурстве во время инцидента. Бенте Хетланд, генеральный директор судоходной компании, которой принадлежит NCL Salten, рассказал TV2, что судно уже дважды садилось на мель — один раз в 2023 году в Хадселе и один раз в 2024 году в Олесунне.