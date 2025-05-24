Глава МИД Турции Фидан посетит Россию с рабочим визитом

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Россию с рабочим визитом 26–27 мая. Он рассчитывает провести встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. Информацию об этом подтвердили в МИД Турции, пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ведомстве добавили, что запланированы встречи турецкой стороны с помощником президента России Владимиром Мединским и министром обороны России Андреем Белоусовым.

На брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также анонсировала визит господина Фидана в Москву. Тогда была заявлена встреча только с Сергеем Лавровым. В рамках переговоров стороны намерены обсудить «региональную проблематику с акцентом на обстановку в Сирии, Ливии, Закавказье, Черноморском регионе», уточняла госпожа Захарова. Детали грядущей встречи с президентом Путиным не раскрываются.

Хакан Фидан открывал прямые переговоры делегаций России и Украины 16 мая в Стамбуле. До этого главы МИДов двух стран провели телефонный разговор о возобновлении контактов Москвы и Киева.