Лавров и глава МИД Турции обсудят ситуацию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25-27 мая встретится с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Стороны обсудят в том числе российско-украинский конфликт. Об этом сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Ситуация в регионе, в мире в целом. Классический набор. У нас есть с Турцией, что обсудить на всех этих треках. Безусловно, без ситуации вокруг Украины я даже не помню, какие переговоры у министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова проходили»,— сказала Мария Захарова журналистам.

Хакан Фидан 25 мая прибудет с визитом в Москву. Как сообщал МИД РФ, с Сергеем Лавровым он также намерен обсудить обстановку в Сирии, Ливии, черноморском регионе и график контактов на высшем и высоком уровне.

12 мая министры иностранных дел Турции и России провели телефонный разговор. Стороны обсудили инициативу президента России Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров Москвы и Киева. Переговоры состоялись 16 мая в Стамбуле. Хакан Фидан присутствовал на встрече российской и украинской делегаций.

Лусине Баласян