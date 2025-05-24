FT: Британия изучает возможную причастность России к поджогу дома премьера

Служба безопасности Великобритании расследует, могла ли Россия быть вовлечена в поджогах недвижимости премьер-министра страны Кира Стармера. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кир Стармер

Фото: Thomas Krych / Pool / Reuters Кир Стармер

Фото: Thomas Krych / Pool / Reuters

По данным издания, британские власти проверяют, могла ли российская сторона завербовать троих обвиняемых в поджоге. Также обсуждается, какой может быть реакция Лондона, если эти подозрения подтвердятся.

Пожар в доме, принадлежащем премьер-министру, произошел утром 12 мая. От поджога пострадала дверь дома. Были задержаны и арестованы трое подозреваемых, в том числе гражданин Украины и гражданин Румынии. Кир Стармер с семьей живет в официальной резиденции на Даунинг-стрит, а принадлежащий ему дом с четырьмя спальнями на северо-западе Лондона временно сдается. Полиция связала этот случай с двумя другими инцидентами: 8 мая загорелась машина, которую господин Стармер продал соседу, а 11 мая пожар произошел у входа в один из домов на севере Лондона, где он когда-то жил с семьей.