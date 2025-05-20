Гражданина Румынии назвали соучастником поджога дома Стармера

Гражданину Румынии 26-летнему Станиславу Карпюку были предъявлены обвинения в преступном сговоре для совершения поджогов с намерением создать угрозу для жизни. Об этом сегодня, 20 мая, сообщил Скотленд-Ярд. Станислав Карпюк стал вторым подозреваемым, которому предъявлено обвинение по этому делу. На прошлой неделе сходное обвинение было предъявлено гражданину Украины Роману Лавриновичу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: James Manning / PA Images / Getty Images Фото: James Manning / PA Images / Getty Images

Пожар в доме, принадлежащем премьер-министру, произошел рано утром 12 мая. Кир Стармер с семьей живет в официальной резиденции на Даунинг-стрит, а принадлежащий ему дом с четырьмя спальнями на северо-западе Лондона временно сдается. От поджога, по данным полиции, пострадала дверь дома. Полиция связала этот случай с двумя другими инцидентами, случившимися ранее. 8 мая загорелся автомобиль, который Кир Стармер продал в прошлом году соседу, а 11 мая был пожар у входа в один из домов на севере Лондона, где он с семьей какое-то время проживал.

В заявлении Скотленд-Ярда говорится, что Станислав Карпюк в сговоре с Романом Лавриновичем и другими неизвестными лицами совершал поджоги чужого имущества с целью нанести ущерб этому имуществу и создать угрозу для жизни. Роман Лавринович и Станислав Карпюк были задержаны на прошлой неделе. Вчера, 19 мая, полиция сообщила о задержании третьего подозреваемого по этому делу.

Яна Рождественская