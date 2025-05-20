Гражданина Румынии назвали соучастником поджога дома Стармера
Гражданину Румынии 26-летнему Станиславу Карпюку были предъявлены обвинения в преступном сговоре для совершения поджогов с намерением создать угрозу для жизни. Об этом сегодня, 20 мая, сообщил Скотленд-Ярд. Станислав Карпюк стал вторым подозреваемым, которому предъявлено обвинение по этому делу. На прошлой неделе сходное обвинение было предъявлено гражданину Украины Роману Лавриновичу.
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Пожар в доме, принадлежащем премьер-министру, произошел рано утром 12 мая. Кир Стармер с семьей живет в официальной резиденции на Даунинг-стрит, а принадлежащий ему дом с четырьмя спальнями на северо-западе Лондона временно сдается. От поджога, по данным полиции, пострадала дверь дома. Полиция связала этот случай с двумя другими инцидентами, случившимися ранее. 8 мая загорелся автомобиль, который Кир Стармер продал в прошлом году соседу, а 11 мая был пожар у входа в один из домов на севере Лондона, где он с семьей какое-то время проживал.
В заявлении Скотленд-Ярда говорится, что Станислав Карпюк в сговоре с Романом Лавриновичем и другими неизвестными лицами совершал поджоги чужого имущества с целью нанести ущерб этому имуществу и создать угрозу для жизни. Роман Лавринович и Станислав Карпюк были задержаны на прошлой неделе. Вчера, 19 мая, полиция сообщила о задержании третьего подозреваемого по этому делу.