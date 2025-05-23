Трамп пообещал отменить пошлины против ЕС в случае локализации производства в США

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что импортные пошлины в размере 50% в отношении стран ЕС вступят в силу с 1 июня. Однако он готов отменить их действие, если европейские государства наладят производства в США.

«Если кто-то придет и изъявит желание построить здесь завод, мы можем обсудить некоторую отсрочку на период, пока они будут его возводить. Я думаю, это было бы уместно»,— сказал господин Трамп журналистам в Белом доме. Он считает, что страны ЕС долгое время «обращались с Америкой несправедливо».

О намерении ввести пошлины на товары из ЕС в размере 50% Дональд Трамп заявил 23 мая. Он объяснил это недопониманием сторон в переговорах о торговых тарифах. С середины апреля в США снижена ставка на большинство экспортных товаров ЕС с 20% до 10%.

Подробнее об обострении в торговых отношениях США и ЕС — в материале «Ъ» «Пусть весь мир подождет».

Екатерина Отрашкевич