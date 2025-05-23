Mazda возобновила продажи автомобилей в России

Японская компания Mazda официально возобновила поставки автомобилей на российский рынок. Сейчас у дилеров в наличии две модели — кроссоверы CX-5 и CX-50. Часть автомобилей находится в автосалонах, остальные — на центральном складе и доступны для заказа.

Как сообщили Autonews в пресс-службе ООО «Мазда Мотор Рус», на все автомобили, ввезенные через официальных партнеров, распространяется заводская гарантия сроком три года или 100 тыс. км пробега — в зависимости от того, что наступит раньше.

У дилеров в продаже есть машины, ввезенные по параллельному импорту, на которые предоставляют страховую или локальную дилерскую гарантию в соответствии с условиями конкретного продавца. Поставки автомобилей преимущественно идут из Китая, где расположены крупные производственные мощности Mazda.