Приостановлено дело о расторжении контракта на ремонт тамбовского моста за 149 млн

Арбитражный суд Тамбовской области приостановил рассмотрение иска прокуратуры региона о признании недействительным контракта на капремонт моста через реку Разазовка на дороге «Тамбов-Шацк» — Парский угол через Хлыстово. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. В начале 2025 года контракт был заключен между областным «Тамбовавтодором» и местным ЗАО «Дорожно-строительное управление №2» («ДСУ №2») по цене в 148,8 млн руб.

Разбирательство приостановлено до окончания рассмотрения иска тамбовского ООО «Мостострой 1» Михаила Деткова, которое с января 2025 года просит признать незаконными действия регионального министерства имущественных отношений и госзаказа, а также АО «Электронные торговые системы» как оператора торгов, из-за которых якобы было ограничено истца в конкурсе на капремонт указанного моста. Ближайшее заседание по этому делу назначено на 23 июня.

Прокуратура в своем иске требовала признать недействительными результаты того же конкурса. По данным портала госзакупок, начальная цена контракта составляла 173 млн руб. «ДСУ №2» обошло двух участников, оценивших свои услуги в 167,8 млн и 173 млн руб.

Согласно порталу госзакупок, в начале апреля «Тамбовавтодор» расторг контракт в одностороннем порядке. Подрядчик не приступил к его исполнению. Работы требовалось выполнить до 1 ноября 2025 года.

Алина Морозова