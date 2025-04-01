Прокуратура требует расторжения контракта на ремонт тамбовского моста за 149 млн

Арбитражный суд Тамбовской области принял иск прокуратуры региона о признании недействительным контракта на капитальный ремонт моста через реку Разазовка на дороге «Тамбов-Шацк» — Парский угол через Хлыстово. В январе 2025 года он был заключен между областным «Тамбовавтодором» и местным ЗАО «Дорожно-строительное управление №2» («ДСУ №2»). Согласно картотеке арбитражных дел, предварительное заседание назначено на 23 апреля.

Также надзорное ведомство потребовало признать недействительными результаты соответствующего конкурса. По данным портала госзакупок, начальная цена подряда составляла 173 млн руб. «ДСУ №2» обошло двух участников, оценивших работы в 167,8 млн и 173 млн руб.

Источник финансирования — областной бюджет. Контракт на стадии исполнения. Работы требуется выполнить до 1 ноября 2025 года.

По данным Rusprofile.ru, ЗАО «Дорожно-строительное управление № 2» было зарегистрировано в декабре 1992 года в поселке Строитель Тамбовской области для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Данные об учредителях в ЕГРЮЛ отсутствуют. До 2021 года одним из них выступало региональное министерство имущественных отношений и госзаказа. Выручка компании за 2023 год составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 2,3 млн руб. Организация являлась поставщиком в 123 государственных контрактах на сумму 21,7 млрд руб. Генеральный директор — Роман Зудин.

Прошлой осенью «ДСУ №2» получило контракты на две очереди ремонта липецких дорог за 1,3 млрд руб. в сумме.

Алина Морозова