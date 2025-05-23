Пятый раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе завершился в Риме

Пятый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе завершился в Риме. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. По данным портала Axios, дискуссии длились три часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иранская делегация после завершения пятого раунда переговоров в Риме

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Иранская делегация после завершения пятого раунда переговоров в Риме

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что глава американской переговорной группы, спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул переговорную площадку из-за графика перелетов. После этого переговоры между двумя делегациями продолжились при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди.

23 мая в Риме прошел пятый раунд переговоров Ирана и США по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента Стив Уиткофф. Представитель МИД Ирана накануне переговоров сообщил, что Тегеран на встрече поднимет вопросы санкций и позиции США по ядерной программе. В Тегеране считали необходимым прояснить позицию Вашингтона, которая, по словам иранской стороны, неоднократно менялась.

11 мая в Омане состоялся четвертый раунд непрямых переговоров двух стран. МИД Ирана назвал его «сложным, но полезным для понимания друг друга». СМИ писали, что Тегеран презентовал Вашингтону идею о создании регионального консорциума по обогащению урана, куда бы вошел не только Иран, но и аравийские государства — Саудовская Аравия и ОАЭ. 13 мая США, несмотря на продолжающиеся переговоры между двумя странами, объявили о новых санкциях против Тегерана в связи с его ядерной программой. NBC сообщало, что Иран готов пойти на условия США по ядерной сделке в обмен на отмену ограничений.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Снятие санкций с Сирии вдохновило Иран».

Анастасия Домбицкая