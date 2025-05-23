Пятый раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе завершился в Риме
Пятый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе завершился в Риме. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. По данным портала Axios, дискуссии длились три часа.
Иранская делегация после завершения пятого раунда переговоров в Риме
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters
Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что глава американской переговорной группы, спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул переговорную площадку из-за графика перелетов. После этого переговоры между двумя делегациями продолжились при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди.
23 мая в Риме прошел пятый раунд переговоров Ирана и США по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента Стив Уиткофф. Представитель МИД Ирана накануне переговоров сообщил, что Тегеран на встрече поднимет вопросы санкций и позиции США по ядерной программе. В Тегеране считали необходимым прояснить позицию Вашингтона, которая, по словам иранской стороны, неоднократно менялась.
11 мая в Омане состоялся четвертый раунд непрямых переговоров двух стран. МИД Ирана назвал его «сложным, но полезным для понимания друг друга». СМИ писали, что Тегеран презентовал Вашингтону идею о создании регионального консорциума по обогащению урана, куда бы вошел не только Иран, но и аравийские государства — Саудовская Аравия и ОАЭ. 13 мая США, несмотря на продолжающиеся переговоры между двумя странами, объявили о новых санкциях против Тегерана в связи с его ядерной программой. NBC сообщало, что Иран готов пойти на условия США по ядерной сделке в обмен на отмену ограничений.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Снятие санкций с Сирии вдохновило Иран».