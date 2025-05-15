Снятие санкций с Сирии вдохновило Иран

Иран может подписать ядерное соглашение с США хоть сегодня, если администрация президента Дональда Трампа немедленно снимет с него все санкции. Об этом заявил советник по политическим вопросам иранского верховного лидера Али Шамхани. По его словам, Исламская Республика готова отказаться от своего высокообогащенного урана и обеспечить международным инспекторам доступ ко всем своим ядерным объектам. Заявление политика прозвучало через два дня после того, как 47-й президент США без предварительных условий согласился отменить все санкции против Сирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник по политическим вопросам иранского верховного лидера Али Шамхани

Фото: Ebrahim Noroozi / AP Советник по политическим вопросам иранского верховного лидера Али Шамхани

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Позицию Тегерана Али Шамхани раскрыл в разговоре с каналом NBC. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи заявил, что его страна готова взять перед США обязательство по отказу от создания ядерного оружия, избавиться от своих запасов высокообогащенного урана, согласиться на обогащение ядерного материала до предельно низких значений, необходимых для гражданской программы, и разрешить международным инспекторам контролировать процесс.

Взамен Тегеран ожидает от Вашингтона немедленную отмену всех экономических санкций. На уточняющий вопрос ведущего, может ли Иран заключить сделку хоть сегодня, если эти условия будут выполнены, господин Шамхани ответил утвердительно.

Канал NBC называет комментарии советника Хаменеи «наиболее ясным публичным заявлением об ожиданиях Ирана и готовности достичь соглашения, исходящим от ближайшего круга верховного лидера». Обращает на себя то, что слова господина Шамхани прозвучали на фоне широко обсуждаемого решения Дональда Трампа отменить все санкции против Сирии авансом, по личной просьбе наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.

В эфире NBC господин Шамхани не преминул упрекнуть американского лидера за то, что он продолжает публично угрожать Ирану. Так, во время приема, устроенного в Дохе по случаю визита Трампа, президент США отметил: «Вы (руководство Катара.— “Ъ”) также очень тесно сотрудничаете с нами в том, что касается переговоров по сделке с Ираном, что, конечно, является дружественным курсом. Я вижу всего только два курса. Не три, не четыре, не пять — только два: дружественный курс и недружественный курс». Хозяин Белого дома пояснил, что недружественный курс, в его понимании,— путь насилия. «А я этого не хочу,— пояснил Трамп, имея в виду военный сценарий против Ирана.— Они (иранские власти.— “Ъ”) должны двигаться».

После прошедшего 11 мая в Омане четвертого раунда переговоров между США и Ираном по ядерной программе ряд западных СМИ раскрыли суть иранских предложений. По этим данным, Тегеран презентовал Вашингтону идею с созданием регионального консорциума по обогащению урана, куда бы вошел не только Иран, но и аравийские государства — Саудовская Аравия и ОАЭ. Согласно инициативе Ирана, консорциум мог бы использовать производственные мощности иранской ядерной инфраструктуры, а обогащенный уран мог бы экспортироваться для гражданских нужд других членов консорциума. При этом обогащение урана могло бы вестись на уровне 3,67%, что соответствует условиям прежней ядерной сделки 2015 года.

В настоящий момент Иран обогащает уран до 60%, что недалеко от оружейного уровня. При этом он официально декларирует гражданский характер своей ядерной программы.

Как уточняет британская The Guardian, в рамках представленного на американо-иранских переговорах проекта саудовская и эмиратская стороны должны выступить акционерами и спонсорами всего предприятия. Предполагается, что они получат доступ к технологиям Ирана.

Таким образом, обращает внимание издание, Исламская Республика хочет не только заинтересовать аравийские государства, но и превратить их участие в дополнительную гарантию неприкосновенности для своей ядерной программы.

Соглашение о консорциуме иранская сторона предлагает сделать бессрочным.

ОАЭ дали официальный старт своей ядерной программе в 2007 году. Ее формат предполагает отказ аравийского государства от самостоятельного обогащения урана. Вместо этого Абу-Даби импортирует этот материал из-за рубежа. Отдельно власти ОАЭ взяли на себя обязательство не перерабатывать отработанное топливо для извлечения частиц, которые можно было бы пустить в ход при производстве ядерного оружия.

Саудовская Аравия пока только определяется с форматом своей национальной ядерной программы и добивается от США серьезной помощи в этом процессе. Королевство не раз допускало, что может начать разработку ядерного оружия — если подобный шаг сделает Иран.

Под вопросом, однако, остается то, насколько иранская инфраструктура будет открыта для участников потенциального консорциума и международных инспекторов, среди которых, как предполагает идея Ирана, могут быть и американские специалисты. Выступая 15 мая на заседании 31-й Национальной ядерной конференции в Мешхеде, глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заверил, что его страна «никогда не вела никакой незадекларированной или тайной ядерной деятельности» в ядерной сфере и что у Тегерана нет секретных исследовательских объектов.

Однако критики Ирана убеждены: он скрывает значительную часть своего потенциала, чтобы в случае возможной сделки с США не идти на слишком большие жертвы.

Как бы то ни было, Дональд Трамп приветствовал готовность Ирана договариваться с США по своей ядерной программе. «Я думаю, мы близки к заключению сделки»,— сказал он в четверг, 15 мая, выступая на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе. После этого заявления, по данным лондонской биржи ICE, стоимость марки Brent снижалась на 3,86%, до $63,54 за баррель, а цена на WTI — на 4,1%, до $60,59 за баррель.

Нил Кербелов