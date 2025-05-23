Минобороны Финляндии предложило запретить гражданам РФ приобретать недвижимость

Минобороны Финляндии направило экспертам проект постановления, который запрещает государствам, представляющим угрозу стране, покупать в ней недвижимость. К числу таких стран финские власти относят Россию и Белоруссию. Об этом говорится в пресс-релизе военного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Документ будет на рассмотрении до 9 июня. Заявления на сделки граждан России и Белоруссии, поданные до вступления закона в силу, будут рассматриваться по стандартной процедуре. В Минобороны ожидают, что документ будет принят в июне вместе с поправками к закону о требованиях к получению разрешений на недвижимость.

11 апреля парламент Финляндии единогласно одобрил соответствующий закон, который дает Минобороны право блокировать сделки с недвижимостью российским гражданам, которые не являются резидентами. Резидентам Финляндии с гражданством РФ будет необходимо получить специальное разрешение на покупку недвижимости. Министр обороны страны Антти Хяккянен говорил, что в Финляндии находится около 3,5 тыс. объектов, принадлежащих россиянам.

Елизавета Шмакова